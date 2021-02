LOSC - Jonathan David explique pourquoi il a signé à Lille

Le LOSC réalise une saison époustouflante. Les hommes de Christophe Galtier dominent jusqu'ici le championnat et sont parvenus à sortir des poules en Ligue Europa. Une vraie réussite collective qui est également liée à la montée en puissance de Jonathan David. Après un début de saison compliqué, l'international canadien a élevé son niveau pour devenir le patron de l'attaque des Dogues. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, l'avant-centre de 21 ans a expliqué ce qui l'a motivé à signer à Lille.

"La rencontre avec Luis Campos (ancien conseiller de Gerard Lopez lorsqu'il était président). Son projet m'a plu. Celui d'une équipe très jeune, avec beaucoup d'ambition, la Coupe d'Europe. J'allais jouer, continuer à progresser dans un environnement francophone censé favoriser mon intégration. La L1, c'était la marche pour grandir dans un très bon club du haut du tableau. Le bon moment pour me tester. Gand a voulu me garder. Ça été tendu entre les deux clubs mais ma décision était déjà prise. J'ai vu comment le président se battait pour me recruter" a déclaré Jonathan David.