LOSC - Jonathan David n'a pas douté

Arrivé à Lille pour 27 millions d'euros cet été, Jonathan David a été contraint d'attendre 13 matchs pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le Canadien de 20 ans, qui se sent de mieux en mieux chez les Dogues, a fait son apparition en conférence de presse hier, avant le match de Ligue Europa. Confiant sur ses qualités, David assure qu'il n'a pas douté malgré sa période de disette.

"Oui, on peut le dire. Je voulais marquer à chaque match, j'attendais de pouvoir le faire à chaque fois. J'étais très content d'y être parvenu. Je n'ai pas douté. Je savais que j'avais cette capacité de pouvoir marquer. Malgré la période difficile, je me disais qu'il fallait continuer à travailler, avoir un peu de chance. Mais les occasions allaient venir. Je suis resté positif et confiant. C'était le plus important. Mes coéquipiers m'ont aidé. Cela montre une belle image de l'équipe. Qu'ils célèbrent mon but m'a rendu très heureux" a-t-il déclaré.