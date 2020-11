LOSC - José Fonte à l'hôpital après avoir reçu le doigt de Memphis dans l'oeil

Sorti juste avant la mi-temps du choc entre Lille et Lyon (1-1), José Fonte (36 ans) a été transporté à l'hôpital à la suite d'un accrochage avec Memphis Depay. Touché à l'oeil par le doigt du Batave, l'international portugais ne voyait plus de l'oeil droit selon les propos de Christophe Galtier. "Il va mal, il a pris le doigt de Depay dans l'oeil et il l'a bien pris. À la mi-temps dans le vestiaire, il ne voyait plus de l'oeil droit donc il est à l'hôpital". Le technicien semblait inquiet concernant l'état de santé de son joueur.

Ligue 1 - 9e Journée Lille 1 - 11 - 1 Lyon J. Bamba 22'

41' M. Çelik (CSC)