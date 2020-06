LOSC - José Fonte dévoile ses ambitions pour la saison prochaine

À l'occasion d'une longue interview donnée au site officiel du club, José Fonte (36 ans) a abordé la saison à venir. Pour ce nouvel exercice, le défenseur central des Dogues se veut très ambitieux : il vise un bon parcours en Ligue Europa et espère aussi que le club nordiste parviendra à arracher un nouveau ticket pour la Ligue des Champions.

À lire aussi : José Fonte revient sur l'arrêt de la saison de L1

"Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : nous voulons améliorer notre classement par rapport à cette année. On a tous envie de retrouver la Champions League. Et dans le même temps, tout le club souhaite faire bonne figure sur la scène européenne. On a donc à cœur d’aller le plus loin possible en Europa League", a-t-il lâché au site officiel du LOSC, et de lancer un message aux fans des Dogues : "Et pour ça, on aura besoin de nos supporters. On a hâte de les retrouver et de vivre à nouveau de belles émotions. J’espère qu’on les reverra bientôt au Stade Pierre Mauroy et qu’on fêtera encore de nombreuses victoires ensemble".