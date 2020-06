LOSC - José Fonte revient sur l'arrêt de la saison de L1

Le 30 avril dernier, en pleine épidémie de coronavirus, la Ligue de Football Professionnel actait l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Une décision qui a eu du mal, et qui a d'ailleurs toujours du mal, à passer chez José Fonte (36 ans). Dans une interview accordée au site officiel de son club, le défenseur central de Lille (25 matches disputés en championnat cette saison, 1 but, 1 passe décisive) est revenu sur la frustration engendrée par ce choix opéré par les instances et le gouvernement français.

"On a forcément accueilli l’arrêt définitif du championnat avec beaucoup de frustration. Tous les joueurs étaient très déçus de ne pas avoir pu aller au terme de cette saison. C’est d’autant plus difficile à accepter que tous les autres ont repris", a estimé l'axial lusitanien. "Donc forcément, quand tu regardes à la télé les ligues italiennes, espagnoles, anglaises ou portugaises retrouver les terrains, c’est difficile de se dire que toi tu ne peux pas jouer. Mais c’est comme ça, il faut l’accepter, même si c’est difficile", a-t-il poursuivi, et de se projeter sur la suite : "On se tourne maintenant tous vers l’avenir et on se concentre sur la nouvelle saison".