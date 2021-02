LOSC - Fonte va mieux, Çelik incertain, Yilmaz forfait : le point avant Strasbourg

Dimanche après-midi (17h05, Stade Pierre-Mauroy), le Lille OSC accueillera le Racing Club Strasbourg Alsace, dans l'avant-dernière affiche de la 27ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Dogues devraient pouvoir compter sur leur défenseur central et capitaine lusitanien, José Fonte (37 ans). Resté sur le banc lors de la défaite concédée en seizième de finale retour de la Ligue Europa à Amsterdam (2-1), jeudi soir, en raison d'une alerte musculaire, le Portugais va mieux. "Il a eu hier une séance très allégée, mais il s'est entraîné normalement aujourd'hui, sur une séance assez courte. Il est fort probable qu'il soit opérationnel", a indiqué Christophe Galtier, l'entraîneur du club nordiste, en conférence de presse ce samedi après-midi.

En revanche, face au RCSA, le LOSC devra encore faire sans Burak Yilmaz (35 ans), l'avant-centre turc étant toujours gêné à un mollet. "Il travaille sur le terrain de manière individuelle, il est dans un processus de réathlétisation. On est en train de voir jour après jour mais ça fait quand même un certain moment qu'il est arrêté. Le mollet est une partie de la jambe très compliquée, encore plus quand on est à un âge un peu avancé. Il est quasiment cicatrisé mais il y a des douleurs résiduelles, on ne peut pas se permettre d'aller plus vite que la musique", a fait savoir Christophe Galtier. Concernant Zeki Çelik (24 ans), sorti à l'heure de jeu à Amsterdam, l'incertitude persiste. "Quand il est sorti, on était inquiets car il avait eu déjà une blessure au mollet à Montpellier. Mais là, c'est l'autre jambe. Les examens n'ont rien décelé, il s'est entraîné aujourd'hui normalement, je ferai le point avec lui demain matin", a conclu le tacticien lillois.