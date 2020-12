LOSC - L'avenir de Christophe Galtier ? Olivier Létang répond

Présenté à la presse aujourd'hui, au Domaine de Luchin, le nouveau président du LOSC Olivier Létang a évoqué l'avenir de Christophe Galtier. L'entraîneur français, actuellement à la première place de la L1, peut compter sur le soutien de son nouveau dirigeant, qui veut le conserver.

"On n'en a pas parlé ensemble. On partage beaucoup de chose. Je suis très heureux de l'avoir au LOSC Son contrat va jusqu'en 2022. On va en parler dans les prochaines semaines. La volonté c'est qu'il continue" a déclaré Létang.