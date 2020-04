LOSC - L'avis de Luis Campos sur un possible retour à la compétition

Interrogé par Canal+, Luis Campos, le directeur sportif du LOSC, a fait un point sur le confinement dans le Nord de la France. Selon lui, un retour à la compétition pourrait être envisagé mais il sera à coup sûr assuré à huis-clos. Concernant les dates de reprises, il assure que les Dogues auraient besoin de 2 ou 3 semaines pour retrouver la forme.

"Si le confinement se termine fin avril, je pense que c'est possible de rendre les équipes disponibles pour jouer en 2-3 semaines (...). Si on termine le confinement en mai ou juin, ça va exiger un plus de temps pour préparer les équipes. On est tous d'accord sur ça. On aimerait que ça arrive le plus vite possible mais on pense à toutes les solutions. On essaie d'être prêt quand le gouvernement prendra les décisions. Si ça commence dans les prochaines deux, trois semaines, même un mois, ce sera à huis clos à coup sûr. Si on recommence même maintenant, on sait qu'il y aura trois ou quatre mois à huis-clos. Le principal pour tout le monde, c'est que le championnat se termine. Il arrive un moment où pratiquement tous les clubs vont être en difficulté économique si on ne trouve pas de solution" a-t-il déclaré.