LOSC - La mise au point de l'agent de Victor Osimhen sur la rumeur Napoli

Interrogé au sujet de l'avenir de Victor Osimhen, l'agent du buteur lillois, Osita Okolo a fait le point sur la situation du joueur et l'intérêt du Napoli.

Le LOSC a eu le nez creux en déboursant 12 millions d'euros l'été dernier pour s'offrir le jeune et méconnu Victor Osimhen. Pour son premier exercice en France et en Ligue des Champions, le buteur de 21 ans a brillé avec 18 buts inscrits et 6 passes décisives données en 38 matchs toutes compétitions confondues. Les Dogues devraient donc réaliser une nouvelle très belle opération d'achat-revente puisque le Nigérian est déjà convoité par plusieurs gros clubs européens, le Napoli en tête de liste.

Après que l'attaquant lillois lui-même ait démenti un accord avec le club italien, son agent, Osita Okolo a lui aussi infirmé cette rumeur. "Il y a eu beaucoup de spéculations médiatiques. Quelqu’un a déjà dit qu’il y avait un accord mais ce n’est pas vrai. Il y a eu des réunions et des vidéoconférences, mais pour l’instant Osimhen n’a conclu aucun accord ni avec le Napoli, ni avec d’autres clubs" a-t-il indiqué à Radio Marte dans des propos relayés par Le Petit Lillois.

L'accord n'existe pas encore mais le projet du Napoli pourrait plaire au natif de Lagos, comme l'a confié son agent. "Naples est une ville fantastique et le Napoli est une équipe très forte, c’est un super club et je suis très heureux quand je sais que Victor est approché par le Napoli. Pour l’instant, il n’y a toujours pas d’accord mais il n’a pas de préférences, l’important est qu’il puisse jouer et s’amuser. Il est heureux d’entendre le Napoli comme sa prochaine équipe potentielle" a-t-il ajouté avant de mettre en garde les dirigeants italiens. "Nous voulons des promesses concrètes sur son utilisation et son temps de jeu, nous avons appris la leçon après ce qui s’est passé à Wolfsburg et nous ne voulons pas que l’histoire se répète. […] De ce que je sais, le Napoli lui a fait cette promesse de continuité et c’est évidemment un point important car nous ne voulons pas répéter les mauvaises expériences du passé". Voilà qui a le mérite d'être clair.