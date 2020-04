LOSC - La mise au point de Victor Osimhen sur son mercato

Révélation de la saison avec le LOSC, Victor Osimhen (21 ans) a fait sensation pour sa première en Ligue 1. L'attaquant nigérian, auteur de 18 buts et 6 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues, s'est rapidement intégré à l'effectif de Christophe Galtier et dispose aujourd'hui d'une énorme cote sur le marché des transferts. Pisté par les plus grands, l'ancien de Charleroi a fait un point sur son mercato dans le média anglais The Independent. Il se dit très heureux à Lille pour le moment.

"Bien sûr, un jour j’aimerais jouer pour un grand club anglais. J’ai parlé avec Odion Ighalo de cela. Il m’a donné d’excellents conseils, c’est une légende et un grand frère. Mon but est de jouer dans l’un des plus grands clubs du monde mais je suis heureux à Lille en ce moment. Ma priorité est de jouer beaucoup de matchs. Signer pour un grand club et rester sur le banc n’est pas intéressant pour moi" a-t-il déclaré.