LOSC - La raison pour laquelle Luis Campos est en conflit avec Marc Ingla

Il y a de la tension dans l'air du côté du LOSC. Si tout va bien sur le terrain, les Dogues sont dans une situation bien délicate en interne. En effet, depuis le 20 août dernier, Luis Campos ne donne plus aucune nouvelle à ses dirigeants et Christophe Galtier, l'entraîneur. Le conseiller du président souhaiterait claquer la porte même s'il reste très proche de Lopez via la société Scoutly. Un départ coûterait alors beaucoup d'argent au Luxembourgeois.

Dans L'Équipe du jour, on apprend la raison de ce gros bazar. Ainsi, des vives tensions avec Marc Ingla, le directeur général, auraient éclaté lors du départ de Loïc Rémy. Campos s'était mis d'accord avec l'attaquant pour le prolonger, mais Ingla a tout fait capoter pour des primes. Résultat, Rémy a signé au Caykur Rizespor, en D1 turque, et Campos menace de claquer la porte.