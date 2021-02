LOSC - La résurrection de Jonathan David

Recruté pour 27M€ par le LOSC, Jonathan David (21 ans) a tardé avant de prouver l'étendue de son talent. Critiqué au début de saison, l'attaquant retrouve des couleurs ces dernières semaines avec son club, leader de Ligue 1.

Auteur d'un doublé hier contre Nantes (0-2), le premier avec le LOSC, Jonathan David a inscrit ses 6e et 7e buts de la saison. Pourtant, il a dû attendre son 11e match avec les Dogues avant de débloquer son compteur. Mauvaise forme physique, pas encore acclimaté à ce nouveau championnat, le Canadien a mis du temps avant de prouver au public son potentiel. Mais alors, qu'est-ce qui a changé pour lui ? "C'est un peu difficile à dire. Même si je ne marquais pas, j'avais quand même les occasions. La différence, c'est que maintenant, quand j'ai une occasion, je la prends", a-t-il confié après la rencontre d'hier.

Même son entraineur Christophe Galtier confirme sa très bonne forme du moment. "J'ai commencé à voir la différence quand on avait eu ces trois semaines à un match (en janvier). Jonathan a beaucoup travaillé, et j'ai retrouvé le joueur que j'ai connu quand Luis Campos me l'avait présenté, beaucoup plus affûté plus juste techniquement. On s'est aperçus, séance après séance, qu'il commençait à être plus froid devant le but. Au départ, avec des performances pas à la hauteur de ce qu'on attendait, il s'éloignait du but. AU fur et à mesure des séances, il a commencé à se rapprocher but, à marquer et voilà..", a confié le technicien nordiste à propos de son jeune attaquant.

David porte le LOSC

Privé des deux meilleurs buteurs du club cette saison (Yilmaz, avec 9 buts et Yazici, avec 7 buts) pour ce match, Christophe Galtier a confié les clés du camion offensif à son joueur en forme, et David lui a bien rendu. Grâce à la bonne dynamique du Canadien ces derniers matchs (5 buts sur les 5 derniers matchs), Lille est leader de Ligue 1 après 24 journées et se met à rêver d'un titre national, ce qui n'est pas arrivé au club depuis 2011.