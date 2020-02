LOSC - La sanction est levée pour Boubakary Soumaré

Après avoir été écarté par la direction face à Marseille dimanche dernier, Boubakary Soumaré (20 ans) est de retour dans le groupe du LOSC. Le milieu de terrain, qui a refusé de quitter le Nord de la France cet hiver pour Newcastle, a, depuis, présenté ses excuses à son président mais aussi éteint l'incendie via une interview postée sur le site du club.

Christophe Galtier, de son côté, s'est réjouit de cette nouvelle en conférence de presse. "Il est à ma disposition, a précisé l'entraîneur des Dogues. Parfois des non-dits ou des malentendus peuvent générer des crispations et des tensions. C'est ce qu'il y a pu avoir avec Boubakary. Je suis très content pour mon président, le club et Bouba que tout le monde ait pu échanger, discuter, afin que tout le monde puisse s'épanouir" a-t-il déclaré. Trois autres joueurs feront leur retour ce week-end pour Toulouse, à savoir Xeka, Gabriel et Benjamin André.