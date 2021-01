LOSC - La très grosse colère de José Fonte

Le LOSC a manqué sa rentrée. Après seulement 10 minutes face à Angers, les Dogues étaient menés 0-2 et ont couru après le score tout au long de la rencontre. Si Yilmaz a réduit la marque juste avant la pause, les Lillois n'ont pas pu échapper à cette défaite, la première de la saison à domicile. Après la rencontre, le capitaine José Fonte (37 ans) a poussé un gros coup de gueule au micro de Téléfoot.

"On ne peut pas donner 30 minutes à l’adversaire, c’est simple. Il y a eu un manque d’agressivité dans les duels, et quand cela arrive, tu sais que tu vas souffrir. On a couru derrière le score, et nous savons que contre Angers, qui est très organisé et qui défend bien, c’est compliqué de revenir au score. Beaucoup de choses ont manqué aujourd’hui (mercredi, ndlr). Il faut réussir à réagir. Je suis en colère. Il faudra absolument changer l’attitude contre Nîmes", a-t-il lâché.