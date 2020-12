LOSC - Le club démonte une polémique lancée par L'Equipe sur Christophe Galtier

Ce jeudi, dans son édition du jour, L'Equipe a fait une révélation étonnante du côté du LOSC. Le média sportif français explique que Christophe Galtier serait arrivé une heure avant sa conférence de presse hier pour espionner l'entraînement du Sparta Prague au Stade Pierre Mauroy. Une affirmation qui n'a pas du tout plu aux Dogues, qui ont répondu par un communiqué.

"Contrairement à ce qu’affirme le journal L’Équipe dans ses colonnes ce jeudi, l’entraîneur du LOSC n’a pas assisté à l’entraînement du Sparta Prague hier. Cette séance étant à huis clos, Christophe Galtier n’a en aucune façon cherché à briser cet interdit, ce genre de procédé ne faisant en rien partie des méthodes et de l’éthique sportive de l’entraîneur du LOSC. En revanche, le coach nordiste était bien présent une trentaine de minutes avant le début de sa conférence de presse au Stade Pierre Mauroy. Il en a profité pour satisfaire les interviews des médias détenteurs de droits. Comme à son habitude, il a, ensuite, pris le temps de discuter avec les journalistes et quelques salariés de l’UEFA en charge de l’organisation de la rencontre. Dans un souci de transparence et de vérité, le Club souhaite apporter cette rectification de façon très claire" a précisé le LOSC dans un communiqué. Au moins c'est dit !