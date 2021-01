LOSC - Le groupe lillois pour le déplacement à Nîmes

Lille se déplace à Nîmes ce samedi à 21 heures dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a convoqué un groupe de 20 joueurs. L'entraineur des Dogues devra composer sans Jérémy Pied, Zeki Çelik et Orestis Karnezis qui sont tous les trois blessés. Yusuf Yazici et Luis Araujo sont quant à eux positifs au Covid-19 et ne seront pas du voyage dans le Gard. Adama Soumaoro n'est de son côté pas dans le groupe car il est en instance de départ.

Ligue 1 - 19e Journée

LE GROUPE DU LOSC

Maignan, Chevalier - Fonté, Botman, Reinildo, Bouleghcha, Bradarić, Djaló - André, Sanches, Pizzuto, Ikoné, Soumaré, Xeka, Niasse - David, Yilmaz, Weah, Bamba, Lihadji