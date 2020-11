LOSC - Le rappel à l'ordre de Galtier à ses troupes

Tombé à Brest (3-2) avant la trêve internationale, le Lille OSC (2ème, 19 points) visera le rebond lors de la réception du FC Lorient, prévue dimanche soir (21 heures, Stade Pierre-Mauroy) dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Malgré un effectif amoindri pour faire face aux Merlus, Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues, attend une prestation aboutie de son équipe et, bien évidemment, une victoire.

À lire aussi : Un LOSC décimé face à Lorient

"Certes il y aura des absents, mais on doit tout donner pour être performants. Et c’est ce que nous n’avons pas fait à Brest pendant 37 minutes où on a été complètement absents, où aucun joueur n’a été à son niveau. Ensuite, en fin de première période et en deuxième période, le LOSC a montré un tout autre visage. Si le groupe a de l’ambition, on peut perdre des matches, mais on ne peut pas être absent des débats. C’est là où on doit progresser", a affirmé le tacticien nordiste, et de conclure : "Je suis sûr qu’on a plus de chances de gagner en essayant de bien jouer. Mais de savoir gagner en étant parfois un peu moins bon que d’habitude, c’est une qualité".