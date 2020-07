LOSC - Le Royal Mouscron racheté cette semaine ?

Interrogé par La Voix du Nord, Gérard Lopez, le propriétaire du LOSC, a évoqué l'acquisition du Royal Mouscron dans les prochains jours. Le dirigeant explique notamment que "ce rapprochement a un sens géographique, culturel et sportif".

"Il permettrait d’avoir un tremplin plus efficace pour nos joueurs que les championnats de N2 ou N3. Pour Mouscron c’est l’opportunité d’avoir une belle équipe, avec des joueurs que le club serait normalement incapable de s’offrir. Franchement, avoir la possibilité de voir Mouscron pratiquer un chouette football, c’est excitant" a-t-il déclaré. Selon La Voix du Nord, le rachat devrait être effectué cette semaine, et plus précisément ce mardi.