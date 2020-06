LOSC - Le surnom piquant donné par Noël Le Graët à Gérard Lopez

Depuis l'arrêt de la Ligue 1, Gérard Lopez, le président du LOSC, est sûrement l'un des seuls présidents de L1 à partager la même position que Jean-Michel Aulas. S'il a été plus discret et beaucoup moins insistant que son homologue pour la reprise, le Dogue a visiblement énervé Noël Le Graët. En effet, le président de la FFF s'est payé le Lillois au cours d'un entretien pour Le Figaro.

"Ah oui, l’acrobate de la finance. Tout le monde peut dire aujourd’hui qu’on aurait pu jouer. Faire des matchs comme les Allemands à huis clos ? Ça ne m’intéresse pas" a lâché Le Graët. Très remonté contre les dirigeants de L1, le boss de la FFF leur a aussi envoyé un message. "J’aimerais bien que certains disent "merci" de temps en temps. On ne l’entend pas assez. C’est une question de politesse. On va perdre quoi? Un mois de football. Et alors ? On va démarrer au mois d’août, avec des stades accueillant plus de monde que prévu ? De quoi se plaint-on ?"