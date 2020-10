LOSC - Les excuses de Burak Yilmaz

Via un message posté sur Instagram, Burak Yilmz a tenu à présenter ses excuses aux Lillois. L'attaquant de 35 ans, complètement énervé hier en fin d'après-midi, n'a pas caché sa vive émotion de sortir et regrette l'image qu'il a renvoyé aux jeunes.

"Nous sommes allés à Nice avec pour seul objectif la victoire ! À la suite de certaines décisions pendant le match et le fait que je sois sanctionné d'un carton jaune, je me suis énervé. Avec l'adrénaline de la rencontre, j'ai eu une réaction à la sortie du terrain . Cela ne visait personne en particulier. Je ne veux pas être au devant de la scène pour ce type de réaction, cela m'a dérangé. A l'avenir, je ferai plus attention. Je m'excuse auprès de tous, mes coéquipiers, coach, staff et nos supporters" a-t-il rédigé.