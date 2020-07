LOSC - Les grandes ambitions de José Fonte pour la saison à venir

Quatrième de Ligue 1 en 2019-2020, le Lille OSC visera mieux la saison prochaine. Dans un entretien au quotidien L'Equipe, José Fonte (36 ans), le défenseur central des Dogues, a affiché de hautes ambitions pour l'exercice à venir. Le Lusitanien veut se qualifier pour la Ligue des Champions via le championnat, tout en réalisant un beau et long parcours en Ligue Europa.

À lire aussi : José Fonte affiche une envie claire pour son avenir

"On veut retrouver la Ligue des Champions via la championnat et aller loin en C3. Il faut profiter de notre expérience européenne de la saison passée. C'est un beau challenge", a-t-il lancé et de préciser : "Mais les interrogations sont multiples. Il faudra être prêt et sérieux dès le début afin de prendre le plus de points possibles. Parce que l'on ne sait pas ce qui peut encore se passer".