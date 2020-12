LOSC - Les premiers mots d'Olivier Létang

Gérard Lopez a officiellement vendu le LOSC à Merlyn Partners SCSp et a cédé sa place de président à Olivier Létang. Dans le communiqué du club nordiste annonçant la vente, l'ancien dirigeant du Stade Rennais et du PSG a fait par de sa joie de se retrouver à la tête des Dogues et a tenu à confirmer Christophe Galtier au poste d'entraineur.

"C'est un grand honneur de devenir le nouveau président du LOSC, cette place forte du football français. Mon intention est que le club atteigne son plein potentiel et je veillerai à la bonne gestion du LOSC sur les plans sportif et financier, dans l'intérêt des supporters et de la communauté du LOSC, avec le football au cœur du projet. Je tiens à remercier tous ceux dans le club qui vont travailler dur sur la transition de M. Lopez. Je suis également ravi d'avoir à mes côtés Christophe Galtier, un entraîneur de haut niveau que j’apprécie en tant qu’homme et que professionnel" a déclaré le nouveau président de Lille.