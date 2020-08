LOSC - Les premiers mots de Jonathan David

Jonathan David est Lillois depuis ce mardi. Le jeune attaquant canadien (20 ans) est même devenu la recrue la plus chère du LOSC en débarquant contre 27 millions d'euros en provenance de La Gantoise. "Je suis très content", a réagi le nouveau numéro 9 des Dogues via un communiqué. "J'ai beaucoup attendu cette journée, et c'est un plaisir d'être un Dogue aujourd'hui. Je connais le projet mis en place au LOSC par le Président (Gerard Lopez, ndlr), Luis Campos et Christophe Galtier. Il y a une très bonne équipe avec de bons joueurs. Je veux jouer et progresser, et je pense que c'est l'endroit parfait."

David en a profité pour énumérer ses qualités, "la technique et la vitesse notamment", mais aussi un certain sens du placement. Les supporters lillois ne vont plus tarder à le voir à l'oeuvre.