LOSC - Les premiers mots de la recrue Jonathan David

Recruté à prix d'or (27 millions d'euros, hors bonus), Jonathan David, le nouvel avant-centre du Lille OSC, a été officiellement présenté à la presse en ce jeudi. L'occasion pour l'offensif canadien de justifier son choix de rejoindre les Dogues. "Je suis très heureux d'être ici. C'est le club que j'ai choisi pour continuer carrière. C'est un très bon club de Ligue 1. Le projet sportif m'a plu, j'en ai beaucoup discuté avec Luis Campos. Tout cela m'a encouragé à venir ici", a lancé le Nord-Américain (20 ans) en préambule de son intervention.

"J'ai été convaincu car je sais qu'ici je vais continuer à jouer et c'est ce que je voulais. Je veux progresser et devenir meilleur. Il y a ici un très bon collectif et de très bons joueurs. J'ai fait une très bonne saison à Gand, franchement, mais c'était le moment pour un nouveau challenge", a poursuivi le plus gros transfert entrant de l'histoire du club nordiste et accessoirement le plus gros transfert sortant de Belgique. Une donnée qui ne lui met pas de pression supplémentaire. "C'est un honneur pour moi d'avoir coûté aussi cher. C'est comme ça. À moi de performer sur le terrain, c'est aussi simple que cela. Tout le monde a la pression, mais je suis quelqu'un de calme et cela m'aide beaucoup. Je la ressens, comme tout le monde, mais personne ne la voit", a assuré le nouveau numéro 9 lillois.