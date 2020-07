LOSC - Lihadji insensible face à la pression

Après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel à l'OM, son club formateur, Isaac Lihadji a rejoint Lille. Le joueur de 18 ans a été officiellement présenté ce jeudi lors d'une conférence de presse, en compagnie du directeur général du LOSC, Marc Ingla. Le joueur lillois a notamment expliqué que son objectif cette saison était de "gratter du temps de jeu" au fur et à mesure des matchs. Il est conscient qu'il va devoir faire ses preuves afin de pouvoir jouer régulièrement mais il ne semble pas stressé. "La pression, je ne la connais pas", a-t-il répété à plusieurs reprises. "C'est vrai que je suis attendu, je vais donner le meilleur de moi-même pour montrer qui je suis".

Le jeune attaquant portera le numéro 19 la saison prochaine, soit le même qu'avait Nicolas Pépé lors de son passage à Lille. "C'est un clin d'oeil à Nicolas Pépé et aussi aux supporteurs", a lancé l'ex-marseillais. "Ça donne encore plus de responsabilités et je pense que je suis capable de supporter ce numéro et ce maillot".