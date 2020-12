LOSC - Lille, un candidat crédible pour le titre ? La réponse de Gérard Lopez

Après quatorze journées de championnat (8 victoires, 5 nuls, 1 défaite), le Lille OSC est leader de la Ligue 1 (29 points). Le club nordiste, qui possède la meilleur défense de l'élite (10 buts encaissés) et la deuxième meilleure attaque (26 buts), s'affirme semaine après semaine comme un candidat très crédible au titre. Un sujet évoqué par Gérard Lopez, le propriétaire des Dogues, chez nos confrères de Canal +.

"À effectif complet, sans blessure et en gardant la même envie, la même intensité... on peut faire quelque chose. On serait bien bête de ne pas tenter le coup", a lancé le dirigeant lillois, avant de tempérer ses propos : "Mais avec des blessures importantes, une situation un peu différente, on n'a tout simplement pas la surface ou la profondeur du PSG".