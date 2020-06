LOSC - Lille répond aux critiques de Noël Le Graët sur Gérard Lopez

Noël Le Graët n'a pas hésité à qualifier négativement Gérard Lopez d' "acrobate de la finance" ce matin, dans une interview au Figaro. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus du côté du LOSC, qui a répondu via un communiqué au président de la FFF.

"La priorité d’un président de Fédération devrait toujours demeurer – qui plus est en période de crise – de rassembler et fédérer, de garantir l’unité et la force du football français et de toutes ses composantes, avec sérénité et exemplarité. (...) Même si le LOSC a pu exprimer des idées et une vision différentes quant à la gestion de cette crise - mais c’est a priori et sans contestation son droit -, le club rappelle qu’il a toujours affiché un total respect des décisions des instances, dans un esprit légaliste et collectif, alors même que celles-ci pouvaient apparaître défavorables à ses intérêts particuliers" lit-on dans le communiqué.