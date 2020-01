LOSC - Lopez et Campos veulent acquérir le Vitoria Setubal

Toujours en quête de challenges financiers, l'homme d'affaires Gérard Lopez, président du LOSC, et son associé Luis Campos aimeraient investir dans le capital du club de première division portugaise du Vitoria Setubal. Vitor Hugo Valente, président du club, actuellement 12e de Liga NOS, et candidat à sa propre succession, a reçu le soutien des dirigeants lillois, présents mercredi au Portugal.

"Rendre le club plus compétitif au Portugal, si possible capable de lutter pour les places européennes. Au fond, faire croire et comprendre aux gens que le Vitoria et la ville de Setubal ont du poids sur le panorama national et, je l'espère, en avoir de nouveau au niveau international" a d'abord clamé Campos. Avant que le second larron ne donne davantage de détails : "Le plus important pour nous, ce sont les résultats sportifs. Tout ce qui peut aider le club en ce sens est important. On a un savoir-faire qui nous permet peut-être de construire plus rapidement que d'autres clubs. Mais il faut construire. Si on fait venir un joueur à 20 millions d'euros mais que le reste ne suit pas, ça ne fonctionnera pas".