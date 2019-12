LOSC - Lopez évoque le futur de Soumaré et Osimhen

A quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, les clubs avancent leurs pions et se rapprochent de certains joueurs. Au LOSC, la stratégie mise en place par la direction vise à régulièrement libérer des joueurs afin de faire de belles plus-values. Recruté cet été, Victor Osimhen (20 ans) a déjà vu sa cote grimper en flèche, son prix aussi. Néanmoins, Gérard Lopez a affirmé qu'il n'était pas encore vendeur pour son buteur nigérian. "Non non, pas du tout (concernant une porte ouverte pour un départ, ndlr) ! Il y a déjà des intérêts pas loin de ce niveau-là (entre 50 et 80M€). C’est un joueur qui est dans sa courbe ascendante, c’est un jeune joueur qui vient juste d’arriver. [...] C’est même pas que la porte est fermée cet hiver, c’est que j’aimerais la garder fermer cet été" a-t-il confié au micro de Canal + Sport en marge de la victoire face à Montpellier (2-1).

En revanche, le son de cloche est différent pour Boubakary Soumaré (20 ans). Brillant depuis le début de saison, le milieu de terrain lillois est très courtisé et ne devrait pas être retenu, au contraire. "C’est un joueur qui est là depuis deux ans maintenant. (...) Il y a cinq-six clubs qui s’intéressent à lui. Il doit aussi s’intéresser aux clubs donc on verra" a indiqué le président du LOSC.