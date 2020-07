LOSC - Lopez ne boude pas son plaisir avec la signature de Lihadji

En fin de contrat aspirant à l'Olympique de Marseille, Isaac Lihadji (18 ans) a fait faux bond aux Phocéens en choisissant de signer son premier bail professionnel à Lille. Une vraie fierté pour Gérard Lopez, le président des Dogues, ravi d'avoir arraché la signature d'un jeune joueur énormément courtisé sur le vieux continent.

"Il y avait des clubs en Angleterre et Dortmund sur lui. On a laissé parler les autres et c’est ensuite notre projet qui a parlé pour nous. Et dans ce projet, on fait confiance aux jeunes, on les fait jouer. Isaac est un joueur qui prend la profondeur avec une facilité incroyable, y compris balle au pied. C’est un milieu de terrain, et pourtant on le voit très souvent dans les seize mètres. Il s’inscrit pleinement dans notre système car il a la technique et la vitesse", a indiqué le dirigeant du LOSC, convaincu que son nouvel ailier s'épanouira dans le nord de la France. "Il ne quitte pas non plus un petit club avec un petit stade, il ne sera pas perdu à Lille. Mais il arrive dans un environnement qui lui fait beaucoup plus confiance. On n’est pas l’Ajax, mais notre système de jeu porté vers l’avant commence à avoir sa réputation. Pour jouer ce jeu, on a besoin de jeunes joueurs qu’on ne veut pas chercher à museler, c’est même tout le contraire", a conclu Gérard Lopez, dans les colonnes de La Voix du Nord.