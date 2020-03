LOSC - Lopez réagit à la suspension de la L1

Après l'annonce de la suspension des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ce matin, les réactions s'enchaînent chez les différents acteurs du football français. Gérard Lopez, président du Lille OSC, espère que le report de l'Euro permettra au championnat d'aller à son terme : "Aujourd'hui, nous sommes dans l'inconnu, en général, pas seulement dans le foot. Nous savons que l'isolement qui a eu lieu en Chine et en Corée du Sud a permis de freiner et même d'inverser la tendance sur les cas de coronavirus. Donc le fait d'éviter les rencontres entre beaucoup de personnes, c'est la meilleure façon d'arrêter ça. Et si jamais l'Euro est reporté, on pourra terminer le championnat normalement. Pour l'instant, je pense qu'on est partis pour quelques semaines", a confié le dirigeant nordiste.

Ce dernier a ensuite dévoilé quelques mesures prises par les Dogues, qui vont pour l'heure continuer de s'entraîner, pour limiter du mieux possible la propagation du coronavirus : "On va "implémenter" un plan d'hygiène renforcé. On est en discussions avec les services médicaux, etc. On va continuer à laisser s'entraîner les joueurs mais avec des mesures très, très poussées en termes de prévention mais aussi en termes de check-up. Il faudra être dans l'anticipation, contrôler".