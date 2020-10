LOSC - Luis Campos demande à quitter Lille

Depuis son arrivé dans les Hauts-de-France, Luis Campos est l'homme clé de la réussite du nouveau projet lillois. Arrivé avec Gérard Lopez lors du rachat du club en 2017, le directeur sportif a su apposé sa patte sur les mercatos du LOSC. Le Portugais a d'ailleurs depuis son arrivé réalisé de très gros coups avec le recrutement de Thiago Mendes, Ikoné, Bamba, Osimhen ou encore Pépé. Comme tout bon directeur sportif, Luis Campos sait également céder ses joueurs à bon prix. Il a réalisé en 2 ans les deux plus grosses ventes de l'histoire du club avec le départ de Pépé vers Arsenal pour 80 millions d'euros et Osimhen pour 70 millions d'euros du côté de Naples.

Mais tout cela pourrait bientôt prendre fin. Selon les informations d'Eurosport, Luis Campos a demandé à Gérard Lopez d'être libéré de son contrat avec le LOSC. Si son président souhaite conserver son conseillé sportif, l'ancien directeur technique de l'AS Monaco, n'aurait plus mis les pieds au centre d'entraînement depuis la fin du mercato. Ce dernier ne serait plus en adéquation avec la politique générale du club et ne partagerait pas la vision des dirigeants lillois sur le dernier mercato estival.