LOSC - Luis Campos interpelle l'OM et l'OM pour Kouassi

Luis Campos, le directeur sportif du LOSC, a évoqué le dossier Tanguy Kouassi pour L'Equipe. Le dirigeant lillois n'a pas souhaité pointé du doigt le PSG, mais plutôt les autres grands clubs français comme l'OM ou l'OL. Selon lui, les clubs de L1 doivent se bouger pour conserver les meilleurs éléments de la L1 en France, au lieu de les voir partir à l'étranger.

"Un aussi bon défenseur ne pourrait-il pas enrichir le championnat de France ? Lille ne peut pas entrer en concurrence avec le Bayern Munich. Je crois que Rennes n’a pas pu trouver d’accord non plus. Mais de grands clubs comme Lyon et l’OM ne pouvaient-ils pas lui proposer de rester et le faire signer ?" a-t-il déclaré. Kouassi, de son côté, va s'engager avec le Bayern Munich.