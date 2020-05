LOSC - Luis Campos veut claquer la porte !

Selon les informations de RMC Sport, Luis Campos souhaiterait quitter le LOSC ! Le conseiller sportif reproche à Gérard Lopez de ne pas avoir été "consulté et/ou entendu" ces derniers temps.

Alors que l'Olympique de Marseille est au bord de l'implosion, avec le départ d'Andoni Zubizarreta et celui pressenti d'André Villas-Boas, un autre club français pourrait avoir de gros problèmes à gérer en interne : le Lille OSC. En effet, à en croire les informations de RMC Sport, Luis Campos voudrait quitter Lille ! Ce dimanche, le conseiller sportif portugais des Dogues, âgé de 55 ans, aurait fait savoir à Gérard Lopez qu’il souhaitait être libéré de son contrat.

Présent à Lille depuis 2017 et le début du projet du président lillois, Campos serait mécontentement de son traitement ces dernières semaines. Ainsi, il n'aurait pas aimé ne pas être "consulté et/ou entendu" lors des derniers évènements du club comme l'arrêt de la L1, le mercato, l'intérêt de l'OM pour Galtier. Nos confrères expliquent que cette situation ressemble au départ de Campos à Monaco en 2016, lorsque les relations avec Vadim Vasilyev, le vice-président monégasque, s'étaient détériorées.

Toutefois, RMC assure que Luis Campos ne rejoindra pas l'OM s'il venait à quitter Lille. En effet, les relations entre Jacques-Henri Eyraud et lui sont plutôt tendues, et ce depuis quatre ans. Le président olympien avait notamment pointé du doigt l'attitude du portugais en octobre 2016. "Je ne suis pas ici pour parler des positions des postulants à la fonction de directeur sportif à l’Olympique de Marseille. En revanche je peux vous dire quelles sont les qualités nécessaires pour nous convaincre et rejoindre l’entreprise OM. Il y a l’indépendance vis-à-vis de sphères d’influence ou de pouvoir propre au monde du football, il y a l’esprit d’équipe, c’est-à-dire faire passer l’esprit du groupe avant ses intérêts personnels, et il y a aussi l’intérêt de l’entreprise qui doit être, à tout moment, plus important que l’intérêt personnel. Si l’on cumule ces trois qualités alors on peut envisager rejoindre l’Olympique de Marseille. Et en tout cas, il est clair que pour nous rien ni personne ne pourra se sentir supérieur à l’institution OM."