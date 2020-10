LOSC - Luiz Araujo refuse de s'enflammer

Invaincu après sept journées (5 victoires, 2 nuls), le Lille OSC est actuellement leader de la Ligue 1. Pour Luiz Araujo (24 ans), l'ailier gaucher des Dogues, ce n'est pas une fin en soi. Malgré ce très bon début de saison, le joueur brésilien (7 matches joués en championnat cette saison, 2 buts) ne veut clairement pas s'enflammer et appelle tout le groupe nordiste à "garder les pieds sur terre".

"C'est vrai que depuis mon arrivée, c'est le meilleur début de saison que nous réalisons. Mais comme je l'ai dit, il faut garder les pieds sur terre, continuer à travailler pour espérer gagner des titres en fin de saison. C’est ce qu'on retiendra en fin de saison", a indiqué le numéro 11 lillois, et d'évoquer son cas personnel : "Je suis focalisé sur mon travail, être prêt pour les opportunités que le coach m’offre. Le coach a le dernier mot mais je me tiens prêt à chaque fois pour aider l’équipe et donner le meilleur de moi-même".