LOSC - Marc Ingla décrypte les qualités de la recrue Burak Yilmaz

Pour renforcer sa ligne offensive, déplumée par les départs de Loïc Rémy (libre) et Victor Osimhen (Naples), le Lille OSC a mis la main sur Burak Yilmaz (35 ans). Libre depuis la fin de son contrat avec le Besiktas Istanbul (14 buts et 7 passes décisives en 26 matches joués cette saison toutes compétitions confondues), l'attaquant turc s'est engagé pour les deux prochaines années en faveur des Dogues, soit jusqu'au 30 juin 2022. Une signature aux allures d'aubaine qui fait le bonheur de Marc Ingla, le directeur général du club nordiste.

À lire aussi : Burak Yilmaz débarque au LOSC (officiel)

"Burak Yilmaz a un profil de vrai numéro 9, très présent dans la surface, particulièrement adroit devant le but. C’est un joueur très expérimenté, une véritable légende en Turquie où il est cadre en sélection et où il a évolué sous le maillot de quatre grands clubs. Burak est un joueur de caractère, un vrai guerrier qui vient aujourd’hui exporter son talent dans le championnat de France. Il possède le profil parfait pour renforcer notre effectif, s’intégrer à notre modèle de jeu et apporter à l’équipe tout son vécu", a confié le dirigeant lillois.