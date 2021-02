LOSC - Marcelo Bielsa dénonce le harcèlement qu'il a subi

Marcelo Bielsa et le LOSC se retrouvaient ce vendredi devant les Prud'hommes de Lille. Après avoir été licencié pour "faute grave" en 2017, le technicien argentin a réclamé un préjudice de 19 millions d'euros aux Dogues. Habituellement très discret dans les médias, l'actuel entraineur de Leeds a du prendre la parole par visioconférence cet après-midi devant le tribunal et a tenu à dénoncer l'"harcèlement" dont il a été victime par ses anciens employeurs.

"J'aurais préféré ne pas parler publiquement, mais je crois qu'il y a certaines situations qu'il est intéressant que j'explique. Ce que je veux expliquer, c'est le harcèlement que j'ai subi lors des mois de septembre et octobre avant mon licenciement afin de me déstabiliser pour me pousser à la démission, saboter ma gestion et faire obstacle à mon travail, dégradant mon autorité" a déclaré l'ancien entraineur de l'Olympique de Marseille.