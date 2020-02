LOSC - Nicolas Gaitan n'est pas encore prêt

Arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal, vendredi soir, Nico Gaitan n'était évidemment pas du déplacement du LOSC à Strasbourg (victoire 1-2), vingt-quatre heures plus tard. Et le milieu offensif argentin ne sera pas non plus disponible pour Christophe Galtier cette semaine, alors que les Dogues vont enchaîner la réception de Rennes mardi (23ème journée) et un déplacement à Angers vendredi (24ème journée). "Il a commencé à travailler avec l'équipe, mais n'est pas encore prêt à intégrer le groupe pour un match", explique l'entraîneur lillois. "Est-ce qu'il sera prêt pour cette semaine ? Je ne pense pas."

Gaitan, qui n'a plus joué depuis le mois d'octobre et son dernier match avec la franchise américaine du Chicago Fire, assure avoir tout fait pour se maintenir à bon niveau athlétique. "Je sais que je ne vais pas pouvoir jouer de suite, mais je vais tout faire pour vite pouvoir aider l'équipe. J'ai une bonne condition physique. Je veux m'adapter le plus vite possible", indique le joueur de 31 ans. "Depuis deux mois et demi, je me suis entraîné chaque jour avec un préparateur physique pour garder ma condition avec des conditions proches de celles d'un match, afin de rapidement pouvoir être compétitif quand j'allais retrouver un club."