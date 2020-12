LOSC - Olivier Létang rassure sur le mercato

En difficulté financière malgré une première partie de saison plus que réussie, le LOSC a décidé de changer de propriétaire et de président ! En effet, Gérard Lopez a été contraint de vendre ses parts et de laisser les Dogues aux mains d'un fonds d'investissement et Oliveir Létang a été nommé à son poste. Présenté aujourd'hui à la presse, le néo-dirigeant a tenu à rassurer les supporters sur le mercato hivernal.

"L"idée est d'avoir un projet sportif le plus performant possible. Ce qui se passera l'été prochain... En janvier, on a aucune obligation de vendre. L'objectif est de garder la meilleure équipe possible" a-t-il déclaré, avant de faire un point sur la situation économique du club. "Je n'ai pas envie de parler des chiffres. Sans trahir de secret, le club aurait probablement été en état de cessation de paiement début janvier, ce qui veut dire qu'il y aurait eu un problème quant à la continuité de l'activité pour les équipes du club."