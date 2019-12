LOSC - On retrouve le vrai Renato Sanches !

Auteur d'un très gros match face à Montpellier, avec notamment son premier but au LOSC, Renato Sanches confirme son excellente forme du moment. Très rare devant les médias, le Portugais a debriefé sa prestation après la rencontre.

Arnaud Souquet et Daniel Congré en ont sûrement fait des cauchemars. Hier, contre le MHSC, Renato Sanches a probablement réalisé son plus grand match de la saison, après des prestations sérieuses contre Dijon, Lille et Brest. Le Portugais, qui monte clairement en puissance depuis 3 semaines, s'est de nouveau distingué dans un poste nouveau pour lui, en tant que milieu droit. Très mobile, il a fait le lien entre le milieu et l'attaque et a distillé les bons ballons malgré ses 74% de passes réussies. Techniquement, il a surtout montré qu'il était au-dessus du lot : 4 tirs cadrés, 10 dribbles réussis (record de la saison en L1), 8 ballons récupérés (record du match).

Après la rencontre, Renato Sanches a d'ailleurs évoqué sa montée en puissance. "Déjà, j’étais très heureux de marquer. J’avais prévenu mes coéquipiers que j’allais le faire. J’avais déjà eu des occasions par le passé sans y parvenir. Marquer est toujours une sensation extraordinaire. Dans mon cas, je l’attendais depuis longtemps. J’ai pris beaucoup de plaisir à inscrire ce but. J’apprécie de vivre à Lille, de jouer pour le LOSC. Je retrouve mes sensations à Lille. C’est une ville jeune, comme l’équipe. La France est un pays qui me plaît et qui me réussit". Puissant, physique, technique et possédant une très belle vision du jeu, l'ancien Lisboète affiche très clairement les qualités qui l'ont amené jusqu'au Bayern Munich, en 2016.

Christophe Galtier s'est aussi montré dithyrambique concernant le milieu de terrain portugais, en conférence de presse. "Renato Sanches est sur une très bonne dynamique, il a fait sa meilleure prestation. Il a été au-dessus des 21 autres acteurs. Il a réussi des gestes magnifiques que les gens qui viennent au stade veulent voir. Je suis très content pour lui et pour le club". En effet, le Portugais, arrivé cet été en provenance du Bayern, est le joueur le plus cher de l'histoire des Dogues. Après quelques semaines difficiles, notamment en raison de plusieurs pépins physiques, le champion d'Europe 2016 avec le Portugal est clairement à son meilleur niveau. Et comme un symbole, son excellente forme s'est traduite, sur le terrain, par quatre victoires consécutives en L1...