LOSC - Osimhen sera fixé demain

Vendredi soir, les Dogues de Lille ont ouvert les portes de la 24ème journée de Ligue 1 en s'imposant sur la pelouse du SCO Angers (0-2, analyse et notes). Une rencontre notamment marquée par la sortie sur blessure et sur civière du premier buteur du match, Victor Osimhen (21 ans, 12 buts et 3 passes décisives en 22 rencontres de championnat cette saison).

L'attaquant international nigérian (9 sélections avec les Super Eagles, 4 buts) s’est blessé à la cuisse droite sur une frappe, après une accélération. Nos confrères de La Provence donnent ce lundi quelques nouvelles du numéro 7 du LOSC. Ce dernier passera des examens médicaux complémentaires demain mardi pour en savoir plus sur sa blessure.