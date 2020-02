LOSC - Osimhen souhaite poursuivre l'aventure

Arrivé à Lille l'été dernier contre environ 15 millions d'euros, Victor Osimhen n'a pas tardé à s'acclimater au championnat français, en témoignent ses 13 buts et 5 passes décisives en 25 matchs. Dès les premiers mois de son aventure lilloise, l'attaquant de 21 ans était au coeur des rumeurs de transferts pour l'été 2020. Toutefois, Gérard Lopez a expliqué il y a quelques jours que le Nigérian ne devrait pas bouger lors du mercato estival, une nouvelle qui devrait ravir le joueur, lui qui s'épanouit dans le Nord.

"Oui, j’ai vu pas mal de personnes m’alerter sur les réseaux sociaux et j’en suis vraiment content. Merci au coach et merci au club surtout de me donner l’opportunité de pouvoir faire ce que je fais aujourd’hui. Mais j’aimerais aller encore plus loin et marquer plus de buts pour mon équipe. J’aimerais bien rester à Lille mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je dois beaucoup à ce club, et j’irai là où les dirigeants veulent. Quand j’ai signé mon contrat, les dirigeants m’ont fait comprendre qu’ils voulaient que je reste pour un certain temps. Personnellement, j’adore la vie ici, les gens sont gentils. Les installations du club sont incroyables. Lille est un grand club en France et bien sûr que j’ai envie de rester. Gérard Lopez est le boss donc comme je l’ai dit, s’il veut que je reste je le ferai. Mais si ça ne tenait qu’à moi, bien sûr que je resterai" a expliqué Osimhen sur RMC Sport.