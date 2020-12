LOSC - Quatre forfaits pour la réception de Bordeaux, Çelik de retour

Ce dimanche après-midi (17 heures, Stade Pierre-Mauroy), les Dogues du Lille OSC accueilleront les Girondins de Bordeaux, dans l'avant-dernière affiche de la 14ème journée de Ligue 1. En conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier, l'entraîneur du club nordiste, a fait un point sur son effectif lillois et sur les absences. Proche d’un retour, Renato Sanches ne retrouvera finalement pas les terrains ce week-end. Le milieu de terrain portugais a encore des douleurs résiduelles. Quant à Jérémy Pied et Luiz Araujo, les deux joueurs poursuivent leur rééducation.

"Jérémy Pied n’est pas loin mais il est indisponible. On verra si on pourra récupérer Luiz Araujo pour Paris et Montpellier. Renato Sanches a des douleurs résiduelles donc il est aussi indisponible", a expliqué le technicien nordiste face aux journalistes. La seule bonne nouvelle concerne Zeki Çelik, de nouveau apte et qui devrait démarrer dans le couloir droit défensif : "Il est disponible. Du fait qu’il soit le seul latéral droit disponible, même s’il n’a pas joué depuis un mois, il devrait être titulaire demain", a fait savoir Christophe Galtier. Domagoj Bradaric est quant à lui suspendu, et ce sera donc Reinildo le titulaire au poste de latéral gauche.