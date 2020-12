LOSC - Quatre forfaits pour la réception de l'AS Monaco

Ce dimanche après-midi (13 heures, Stade Pierre-Mauroy), le Lille OSC accueillera l'AS Monaco. Pour ce match de la 13ème journée de Ligue 1, le club nordiste sera privé de quatre joueurs : Zeki Çelik, Jérémy Pied, Renato Sanches et Luiz Araujo. Le dernier nommé a été victime d’une lésion musculaire à la cuisse et devrait être éloigné des terrains pendant deux semaines. Les latéraux turc et français ainsi que le milieu de terrain lusitanien sont préservés par Christophe Galtier, l'entraîneur lillois.

"Ce sera le même groupe que face au Sparta Prague sans Luiz Araujo, victime d’une petite lésion musculaire à la cuisse. On va voir l’évolution de la blessure. Luiz est un joueur qui accélère, sprinteur, qui a enchaîné les matchs. On essaie de voir s’il sera disponible avant Paris, pour Paris ou pour Montpellier", a révélé le tacticien nordiste, avant de faire un point sur les trois autres absents : "Je ne récupère pas Renato Sanches, Jérémy Pied et Zeki Çelik. C’est imminent mais il faut être très vigilant avec l’enchaînement des matches. On a beaucoup d’espoirs pour qu’ils soient présents pour le match face au Celtic. Renato est un joueur très explosif, très généreux. Le contexte d’un calendrier chargé fait qu’il y a beaucoup de blessures cette saison. C’est le lot de toutes les équipes qui enchaînent cette saison".