LOSC - Rafael Leão revient sur sa saison à Lille et son départ

Transféré au Milan AC par le LOSC l'été dernier contre 35 millions d'euros, Rafael Leão n'aura fait qu'un passage express dans le Nord de la France. Après une saison convaincante chez les Dogues, le jeune buteur portugais a décidé de renoncer à une participation à la Ligue des Champions pour rejoindre le prestigieux club italien, pourtant loin de son niveau d'antan ces dernières années. Dans les colonnes de L'Equipe, l'ancien lillois est revenu sur son passage réussi dans le championnat de France. "J'ai fait six bons mois avec des grands joueurs comme Loïc Rémy et José Fonte qui m'ont beaucoup aidé sur et hors du terrain. Les relations avec Christophe Galtier n'étaient pas toujours faciles, mais il me poussait tout le temps à faire mieux. Et puis la Ligue 1 est plus simple, car il y a plus de place pour courir et dribbler tandis que ça défend très bien en Italie" a expliqué l'attaquant.

Au moment de justifier sa décision de traverser les Alpes, Leão a expliqué qu'un homme a fait pencher la balance. "Quand l'AC Milan vous veut, c'est difficile de dire non, surtout quand c'est Maldini qui vous appelle personnellement ! Je remercie et respecte énormément Lille car j'ai reçu beaucoup là-bas. Je continue de les suivre et je suis régulièrement en contact avec Ikoné, Gabriel, Reinildo, etc. J'espère qu'ils vont réussir le même championnat que la saison passée" a-t-il affirmé.