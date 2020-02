LOSC - Rémy aborde la question de son avenir

À 33 ans, Loïc Rémy en a encore sous la semelle. Auteur d'une saison 2019-2020 solide (4 buts en 15 matches de Ligue 1), l'attaquant français n'a aucunement l'intention de raccrocher les crampons à la fin de cet exercice. Poursuivra-t-il l'aventure chez les Dogues, où il arrive en fin de contrat au 30 juin ? Le principal intéressé, de passage en conférence de presse ce jeudi après-midi, semble voter pour.

"Une prolongation ? On ne s’est pas encore projeté là-dessus avec les dirigeants. Le focus est d’abord sur les objectifs du club. Je ne veux pas penser à ça car ça peut polluer mon esprit. On le fera au moment voulu", a confié le numéro 9 du club nordiste, et de préciser : "L'envie est là. Je veux marquer l’histoire du club". Un discours relativement clair, qui devrait rapidement arrivé aux oreilles de ses dirigeants.