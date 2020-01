LOSC - Renato Sanches analyse l'échec des Dogues en LDC

Quatrièmes de Ligue 1 à l'issue de la première moitié de saison, les Lillois sont en revanche éliminés de la Ligue des Champions. Pour leur retour dans cette compétition, les jeunes Dogues se sont heurtés à l'expérience de clubs habitués à disputer cette compétition régulièrement. Mais selon Renato Sanches, le LOSC n'a pas démérité et a affiché un beau visage. Cette expérience sera bénéfique au club pour l'avenir d'après lui.

"Nous n'avons pas été mauvais lors de nos différents matchs, que ce soit contre l’Ajax, Chelsea ou encore Valence. Nous avons livré de bonnes rencontres, mais il nous a manqué un peu d’efficacité et de réalisme dans le dernier geste. Ce qui est sûr, c’est que c’était une très bonne expérience pour notre groupe. Nous avons beaucoup appris de cette campagne européenne" a-t-il affirmé au cours d'une interview pour le site du club, avant d'évoquer son intention de se qualifier de nouveau pour la prochaine édition : "si on y retourne la saison prochaine, je suis persuadé qu’on pourra faire encore mieux. On doit s’habituer à disputer la Champions League tous les ans."