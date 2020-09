LOSC - Renato Sanches de retour pour défier l'OM, Xeka toujours sur le flanc

Ce dimanche soir (21 heures, Stade Vélodrome), les Dogues du Lille OSC fermeront les portes de la 4ème journée de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. Pour cette affiche entre deux prétendants au podium, le club nordiste devra faire sans Xeka (soins) et Adama Soumaoro (covid-19) mais va retrouver Reinildo, de retour de suspension. Le LOSC devrait aussi pouvoir compter sur son maître à jouer, Renato Sanches (23 ans). De retour à l'entrainement cette semaine, le milieu de terrain portugais (18 sélections, 1 but) n'est pas encore dans sa forme optimale mais va mieux et Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, a profité de son passage en conférence de presse ce vendredi midi pour rappeler l'importance dans le collectif nordiste de l'ancien élément du Bayern Munich.

"Renato s’est entraîné normalement cette semaine. Il a fait une bonne saison l’année dernière. C’est un joueur sur qui je compte beaucoup. Il a des objectifs personnels. Il déborde d’énergie et est passionné de football, il aime son métier. C’est une locomotive en terme d’investissement et de motivation", a lancé le technicien lillois devant les journalistes présents au Domaine de Luchin, et d'ajouter : "Il doit s’améliorer, il y a encore une marge de progression, notamment dans la maitrise de soi. C’est un joueur qui a de grosses capacités à faire des efforts, c’est un bon technicien et un milieu de terrain qui se projette vite vers l’avant. Il a le bagage technique et athlétique et commence à avoir la culture de jeu. C’est un grand compétiteur, je le ressens tous les jours et à tout les instants. Il joue pour gagner".