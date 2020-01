LOSC - Renato Sanches en a encore sous le pied

Arrivé le 23 août dernier à Lille en provenance du Bayern Munich, contre la coquette somme de 20 millions d'euros, Renato Sanches (22 ans) a eu besoin de quelques petits mois pour prendre ses marques dans son nouvel environnement. À deux jours de la réception du Paris Saint-Germain, en conférence de presse, le milieu de terrain international portugais (18 sélections, 1 but) est revenu sur son intégration chez les Dogues.

"Je me sens très bien, très intégré au club et aussi à la philosophie de Christophe Galtier", a estimé le numéro 18 du club nordiste, qui assure ne pas avoir encore donné sa pleine mesure. "Je ne considère pas que je suis à mon meilleur niveau. Je dois encore travailler", a-t-il reconnu, et de conclure en abordant son positionnement dans l'équipe lilloise : "Je suis plus habitué à jouer dans l'axe, mais c'est le coach qui décide. Jouer dans un couloir, si ça me permet d'aider le club, c'est la priorité".