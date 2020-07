LOSC - Renato Sanches fait le point sur sa situation

Après quatre saisons de galère au Bayern Munich et à Swansea, Renato Sanches (22 ans) semble, à Lille, enfin avoir retrouvé son niveau de 2016, année où il avait été élu Golden Boy par les journalistes sportifs d'Europe. Le milieu de terrain, en quête de participer à un deuxième Euro, après la victoire en 2016 avec le Portugal, s'est confié à MaisFutebol à propos de ses ambitions internationales, mais aussi de son futur avec le LOSC.

"Il suffit d'analyser mon jeu maintenant et mon jeu de l'Euro", raconte le joueur auteur de 3 buts et 1 passe décisives avec les Dogues. "C'est clair que je suis un autre joueur. Je suis plus prudent balle au pied, je ne rate pas autant de passes et je ne perds pas autant de balles que j'en perdais auparavant. Je suis mieux positionné sur le terrain et c'est grâce à l'expérience emmagasinée pour mieux comprendre le jeu. Pour toutes ces raisons là, je pense être un meilleur joueur aujourd'hui que je ne l'étais en 2016. Je suis sûr que la prochaine saison sera bien meilleure que cette année. Je continuerai à travailler, à donner le meilleur de moi-même et à atteindre mes objectifs. Tout joueur portugais veut participer à l'Euro et je ne me cache pas. C'est évidemment un objectif. Concernant Lille, nous devons continuer sur la lancée de la fin de saison."